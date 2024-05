Marina Ruy Barbosa encerra contrato de exclusividade com a Globo, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 9:36 Para compartilhar:

Com contrato na TV Globo desde 2004, quando tinha 9 anos, Marina Ruy Barbosa, de 28, recentemente optou por não renovar seu vínculo exclusivo com a emissora. Segundo o “Notícias da TV”, a atriz teria recusado um papel importante no remake de “Vale Tudo”, que deve ir ao ar em março de 2025, e terá o contrato vencido no final deste mês.

De acordo com o portal, a ideia de Marina seria “ter mais qualidade de vida sem precisar negar trabalhos” na Globo. Embora tenha gostado de viver uma vilã em “Fuzuê” (2023), por exemplo, a atriz não tinha o desejo de participar da novela por preferir se dedicar a trabalhos mais curtos. Apesar disso, a Globo teria insistido em tê-la na produção, já que ela não participava de uma novela há quatro anos, e a ruiva cedeu.

Desde que teve sua carteira de trabalho assinada pela Globo em 2004, Marina Ruy Barbosa participou de mais de 15 projetos na emissora. Ela acumulava um salário de cerca de R$ 350 mil e cachê de R$ 500 mil. Ainda segundo o site, a atriz já estaria em negociação com uma plataforma de streaming para estrelar seu primeiro projeto fora da TV aberta.