Marina Ruy Barbosa e noivo compram apê em prédio de R$ 600 milhões em SP; veja fotos

Marina Ruy Barbosa, 29 anos, decidiu morar em São Paulo com o noivo, Abdul Fares, 40, com quem está há um ano e nove meses em um experimento que ela chama de “test-drive”, mas a ideia é que esse teste se concretize em um empreendimento de R$ 600 milhões na capital paulista.

Até o momento, os pombinhos estão morando na mansão do empresário em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo. Porém, daqui alguns anos, o casal vai poder residir no condomínio Daslu Residences, em um apartamento de 350 m², no bairro Jardins, um dos endereços mais nobres da região.

O empreendimento do qual Marina é embaixadora tem previsão de entrega das chaves em 2028. No lançamento, em novembro deste ano, ela e o noivo posaram felizes com a nova aquisição.

No futuro condomínio do casal, estão previstos o Daslu Spa & Wellness Club e o restaurante assinado pelo chef Rafael Cagali, que tem duas estrelas Michelin.

Além disso, eles poderão contar com academia, simulador de golfe e um bar inspirado em clubes exclusivos de Londres e Nova York, serviços de alfaiataria, concierge, governança e mordomia – organização da bagagem e auxílio para cuidados do apartamento na ausência do morador.

Na planta do futuro apartamentão do casal há quatro suítes, salas de jantar e estar integradas à cozinha, varanda com piscina privativa, área gourmet e três vagas na garagem. O valor mínimo de um imóvel no prédio é de R$ 6 milhões.

