Marina Ruy Barbosa conquista papel mais sexy da carreira em nova produção da Globo

Depois de aulas intensivas de inglês e de um teste, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Marina Ruy Barbosa conseguiu o papel de uma cantora de boate na série “Rio connection”, uma produção da Globo em parceria com a Sony.

Na história, a personagem de Marina protagonizará cenas quentes com um traficante de drogas, interpretado por um ator estrangeiro. Apesar de ainda não ter data de estreia, a produção já conta com os atores Bruno Gissoni e Johnny Massaro no elenco.

