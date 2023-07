Marina Ruy Barbosa completa 28 anos e abre álbum do aniversário nas redes sociais

A celebração contou com bolo de chocolate, e a aniversariante usando um vestido brilhante. Na legenda do post, a artista refletiu sobre o dia especial.

Marina Ruy Barbosa completou 28 anos de vida, na sexta-feira, 30, e no dia seguinte, a atriz decidiu compartilhar em seu Instagram, uma série de fotos da comemoração intimista.

“Passei meus últimos dias super reflexiva sobre tudo e grudada na família. Celular no modo avião pra me desligar e me reconectar comigo!”, começou Marina.

“Eu nem consigo expressar e agradecer tantas coisas incríveis que já aconteceram até aqui na minha vida e no meu último ano”, acrescentou.

“Obrigada, amigos, por tanto amor e, claro, vocês que me acompanham e apoiam por aqui que são parte também da minha felicidade. É o começo de um novo ciclo . Vamos celebrar! Muito feliz!”, finalizou.

