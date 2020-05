Marina Ruy Barbosa comenta cena de novela e internautas insinuam indireta para Anitta

Na noite da última terça-feira (26), Marina Ruy Barbosa deu o que falar ao fazer um post em seu Instagram e dar ainda mais evidências para a polêmica envolvendo a cantora Anitta e o jornalista Leo Dias.

“Tadinho do Jonas. Armaram para ele, né? Sendo preso e acusado de algo que não fez”, escreveu a ruiva na publicação, se referindo ao desfecho de umas cenas do personagem Jonatas (Felipe Dimas), da novela Totalmente Demais, que está sendo reexibida na TV Globo.

Logo depois, os internautas insinuaram que o post de Ruy Barbosa seria uma indireta para a funkeira. “Debochada”, comentou uma usuária no Twitter. “E um stories fala tudo…”, escreveu outra.

Vale lembrar que essa possível indireta trata-se que seu nome está envolvido confusão de Anitta e Leo Dias, que vazaram áudios em que o nome de Mariana estaria no meio insinuando que a separação de José Loreto e Débora Nascimento, no início do ano passado, seria por conta do envolvimento dela com o ator.

Em uma rede social , o jornalista expôs uma série de prints de uma suposta conversa com Anitta, que teria revelado a ele o motivo de os atores terem colocado um ponto final no casamento. Nas mensagens expostas por Dias, a cantora teria apontado Marina Ruy Barbosa como pivô do término do ex-casal.

Nos conteúdos vazados, a poderosa ainda teria afirmado que a atriz se envolveu com Loreto durante as gravações da novela O Sétimo Guardião, na qual contracenavam juntos como par romântico.

Veja a possível indireta que Marina postou na rede social: