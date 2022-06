Marina Ruy Barbosa aparece de topless em bastidores de ensaio fotográfico

Marina Ruy Barbosa encantou a web nesta quinta-feira (9) ao aparecer nas redes sociais de topless durante a preparação para um ensaio fotográfico.

A atriz usou apenas as madeixas ruivas para cobrir os seios enquanto era filmada pelo maquiador Silvio Giorgio, que publicou a cena em seus stories, no Instagram.





Marina também publicou uma foto no feed de seu Instagram em que aparece dando destaque ao cabelo e à boca, com um batom laranja. Na legenda, ela escreveu apenas “studio day”, e finalizou com um emoji de raposa e um coração no mesmo tom de seu batom.

Nos comentários, a atriz recebeu uma série de elogios, inclusive de famosas, como a influencer Gkay, que escreveu “Deusa”, e a atriz Larissa Manoela: “É beleza demais”.