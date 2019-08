Marina Ruy Barbosa aparece criança em foto de Kelly Key

Kelly Key relembrou momento da visita de Marina Ruy Barbosa na festa de aniversário de seis anos da filha dela com Latino, Suzanna Freitas. Na ocasião, a atriz estava com 11 anos, e tinha acabado de fazer a novela ‘Belíssima’. Kelly recordou o fato com a imagem e uma legenda carinhosa. “Tipo ontem (risos)… Estava arrumando uns álbuns hoje e achei esta foto no aniversário de 6 anos da Suzanna. Ela e a Marina sempre tão lindas. Já a boneca… Não posso dizer o mesmo. O tempo voa!”, brincou a cantora.