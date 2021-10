Marina Ruy Barbosa aparece com look incrível para evento de sua marca

A atriz e modelo Marina Ruy Barbosa postou em seu feed do instagram o look escolhido para comemorar a chegada da primeira loja de sua marca.

Para o evento, a ruiva escolheu um vestido preto e branco e deixou as pernas à mostra.

Na legenda do post ela escreveu: ‘’ “Alerta business woman! Há um pouco mais de um ano, lancei a minha própria marca @shopginger, onde participo de todos os processos e decisões. Agora venho dividir com vocês mais um passo que estamos dando, nossa primeira pop-up store da Shop Ginger. Nosso e-commerce continuará funcionando normalmente, mas de novembro à fevereiro vamos poder promover a vocês uma experiência física com essa loja GINGER no shopping em São Paulo. OMG! Que emoção ver nossa ‘filha’ crescendo. Nada disso seria possível sem esse time incrível e sem vocês, claro, nossas clientes gingerinas! Nos vemos em novembro!”, escreveu.

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais