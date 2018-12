Marina Ruy Barbosa ajuda seguidora após comentário suicida

A atriz Marina Ruy Barbosa decidiu intervir após ler o comentário suicida publicado por uma seguidora em uma de suas fotos no Instagram. “Fui vítima de abuso do meu irmão e padrasto, não contei na época e carrego um fardo que acaba hoje. Porque decidi dar um fim a minha vida. Deus tenha misericórdia de mim”, escreveu a garota. Ao ler o comentário, Marina entrou em contato com a mulher e respondeu: “Ei! Não precisa carregar fardo nenhum! A culpa não é sua”.

O comentário foi feito na publicação de Marina sobre o caso de João de Deus. “Trezentas e trinta mulheres se uniram para denunciar o mesmo homem. Por assédio, estupro, pedofilia, incesto praticados há décadas. Essas 330 mulheres não são loucas, mentirosas, invejosas. Elas são vítimas. Vítimas de um homem poderoso que usa Deus como sobrenome”, dizia a legenda da foto.

Após o contato de Marina Ruy Barbosa, a jovem se manifestou na própria rede social e agradeceu o apoio recebido nos comentários. “Agradeço a cada pessoa que me procurou e me ofereceu ajuda. Um dia de cada vez, o ontem foi vencido, o hoje e amanhã a Deus pertence”, escreveu, marcando a atriz no story do Instagram.

Marina aproveitou para divulgar um vídeo publicado pela fã em seu canal no YouTube, no qual compartilha sua história com a ansiedade e síndrome do pânico. “Uma forma de comunicação e união. Vai lá e dá uma força. Nossa união transforma”, completou a atriz.