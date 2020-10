Marina Liberato, filha de Gugu, celebra dois meses de namoro: “Meu amor”

Na madrugada desta segunda-feira (12), Marina Liberato, filha do saudoso apresentador Gugu Liberato, comemorou os dois meses de namoro com Felipe Lessa.

No Instagram, a herdeira do comunicador, postou um vídeo ao lado do amado e se declarou para ele: “Dois meses com o meu amor”.

Sofia, irmã gêmea de Marina, também assumiu recentemente que está namorando.

Além das gêmeas, Gugu também é pai João Augusto, de 18 anos.

