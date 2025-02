Marina diz que COP30 será marco na transição energética

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 FEB – A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta sexta-feira (15), em Belém, que a COP30 será um marco na transição energética global, com o objetivo de reduzir o consumo de combustíveis fósseis.

A declaração foi dada em meio às pressões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Ibama, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, liberar a prospecção de petróleo na Margem Equatorial, que engloba a foz do Rio Amazonas.

“A nova economia é a economia de baixo carbono. O mundo vai ter que fazer essa transição. Essa COP tem que ser a COP da implementação. Ficamos 33 anos discutindo, agora não tem para onde fugir: triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para o fim dos combustíveis fósseis”, ressaltou a ministra em um evento sobre os investimentos em Belém para a cúpula climática da ONU.

Ela destacou que a transição energética deve ser liderada pelos “países ricos”, mas também deve ser seguida pelas nações em “desenvolvimento”. A ministra discursou ao lado do presidente Lula, do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e do presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago.

A fala da ministra ocorre em meio à polêmica gerada pela defesa de Lula da exploração de petróleo na foz do Amazonas, enquanto o Ibama mantém cautela sobre a viabilidade da atividade na Margem Equatorial. (ANSA).