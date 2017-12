Marin Alsop será regente de honra da Osesp a partir de 2020

A Fundação Osesp anunciou nesta quarta-feira, 6, que vai conceder a Marin Alsop o título de Regente de Honra da orquestra. O comunicado também fala da criação do Prêmio de Regência Marin Alsop, mas traz nas entrelinhas uma outra informação importante: o contrato da maestrina como diretora musical, que se encerra no fim de 2019, não deve ser renovado, iniciando especulações sobre o novo regente titular.

“A Fundação Osesp tem a satisfação de anunciar que será concedido o título de Regente de Honra a nossa diretora musical, Marin Alsop, no fim de seu mandato de oito anos, em dezembro de 2019”, diz o comunicado. “A parceria com Marin só ajudou a elevar o perfil da nossa Orquestra, tanto no cenário nacional quanto internacional; e sua visada humanista tem sido também uma fonte de inspiração.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.