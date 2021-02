MariMoon afirma que discussões sobre bissexualidade ‘não caminharam tanto’

Assumida bissexual pela primeira vez em 2003 em uma entrevista à revista VIP, MariMoon retomou o tema por causa dos acontecimentos recentes envolvendo Lucas e Gilberto no Big Brother Brasil.

A ex-VJ da MTV usou o Instagram para falar sobre bissexualidade e os preconceitos que a definição carrega. “Tive muita sorte de crescer em uma família cheia de diversidade e respeito. Cresci tão acostumada que me assustei quando descobri que fora da minha bolha era diferente”, começou.

Confira a legenda completa que a influencer escreveu para falar sobre a falta de evolução nas discussões sobre sexualidade:

“A primeira vez q me assumi bissexual pro “mundo” foi em 2003 numa matéria da revista VIP.

Nessa época eu já tava chamando atenção no fotolog antes mesmo da palavra “influencer” virar oq é hj. Era tudo mato mesmo! 😂 Tive muita sorte de crescer numa família cheia de diversidade e respeito. Cresci tão acostumada que me assustei qdo descobri que fora da minha bolha era diferente. E entendi que falar disso publicamente poderia causar uma influência positiva e quem sabe ajudar um pouquinho a mudar essa mentalidade antiquada que ainda questiona a sexualidade alheia. Me surpreende e me entristece saber que em 2021 (meldels já) as coisas ainda não caminharam tanto. Mas ao mesmo tempo sinto / torço para que justamente essa bagunça toda gere uma mudança maior no inconsciente coletivo. Quem sabe agora vai? Fecho esse post repetindo oq eu postei no Twitter: a sexualidade de cada um é assunto de cada um, então foca na sua e chega de fiscalizar o vizinho.”

