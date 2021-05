Marilyn Manson sofre nova acusação de estupro de uma ex-namorada

O roqueiro americano Marilyn Manson foi acusado nesta sexta-feira (28) de estupro em uma nova denúncia, desta vez de uma ex-namorada, que também o acusa de tê-la obrigado a assistir a um vídeo em que ele abusa sexualmente de uma fã.

A denúncia contra Manson, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, foi feita em Los Angeles, por uma jovem cuja identidade não foi revelada. Ela afirma ter iniciado um relacionamento com o cantor em 2011 e o acusa de tê-la “estuprado e agredido sexualmente de forma reiterada”.

Um membro do entorno do cantor negou as acusações, enquanto uma fonte ligada a Manson afirmou que o vídeo era “um curta-metragem de ficção” em que aparece uma atriz adulta e que nunca foi exibido.

No mês passado, a atriz Esme Bianco apresentou uma denúncia contra o cantor, acusando-o de estupro, agressão sexual sádica e violência reiterada. Outras mulheres, incluindo a atriz Evan Rachel Wood, também acusaram Manson recentemente por fatos semelhantes, negados pelo cantor.

Em fevereiro, a polícia de Los Angeles confirmou que estava investigando denúncias de violência doméstica contra o roqueiro referente ao período entre 2009 e 2011.

