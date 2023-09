Marília Tavares promete encantar o público com ‘Pico da Desilusão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 18:15 Compartilhe

Ela tem apenas 17 anos, voz única, talento digno de veterana e é a sensação do momento. Nascida em Roraima, Marília Tavares foi destaque no The Voice Kids em 2020. Agora, ela se prepara para mostrar que veio para ficar e apresenta sua mais recente música, “Pico da Desilusão”. O single tem lançamento programado para quinta-feira, 28 de setembro, em todas as principais plataformas digitais.

Em “Pico da Desilusão”, Marília Tavares mergulha profundamente nas complexidades do amor, da perda e do espírito humano resiliente.

Marília Tavares é conhecida por sua habilidade de transmitir emoções cruas por meio de sua música, e “Pico da Desilusão” é um testemunho de seu notável talento. Com uma voz que evoca com facilidade as nuances da experiência humana, ela tece uma narrativa poderosa e identificável. “É uma faixa que reflete a jornada universal através da desilusão e da dor, mas carrega uma mensagem de resiliência e esperança. Acredito que ela vai ressoar com os ouvintes, lembrando-os de que não estão sozinhos em suas lutas.”

Com composição de Beto Caju e Suedden Cristine, esta joia musical não é apenas um destaque do talento vocal de Marília Tavares, mas também uma demonstração de seu crescimento como artista e fãs de seu trabalho anterior. Mas novos ouvintes podem esperar uma experiência poderosa e emocionante com este single.

O lançamento de “Pico da Desilusão” marca um capítulo empolgante na carreira de Marília Tavares, que em breve vai cumprir uma extensa agenda de shows por todo o Brasil. O público Manauara, inclusive, vai poder prestigiar a artista na gravação do DVD de 20 anos de Pablo, no dia 30 de setembro, na Arena Amazônia, em Manaus.

