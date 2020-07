Marília Mendonça termina relacionamento e fãs já querem músicas novas

Na última segunda-feira (20), foi confirmado o término do relacionamento entre Marília Mendonça e Murilo Huff. A cantora, que é conhecida como a “Rainha da Sofrência” dos sertanejos, movimentou as redes sociais para falar sobre o acontecimento.

“Que fique claro que meu término com o Murilo não teve nada a ver com ciúmes, nada a ver com traição. Se eu parei de seguir ele, é porque dói ver a pessoa o tempo inteiro. As pessoas têm sentimentos, é isso que vocês tem que lembrar! Nós temos um filho, Murilo vem ver o filho quando ele quer, ele é um ótimo pai. Vocês precisam respeitar esse momento”, disse.

Outra cantora que revelou recentemente o fim de seu relacionamento foi Maiara, da dupla com Maraísa. Ela namorava Fernando Zor. Os internautas não perdoaram, e querem músicas novas com o “sofrimento” de Marília. “Marília Mendonça terminou o namoro real? Tenho pena de quem vai sofrer ouvindo as músicas novas. Ata, sou eu”, afirmou uma fã.

