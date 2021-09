Marília Mendonça se pronuncia após término: ‘Não inventem histórias’

A cantora Marília Mendonça usou seu perfil do Twitter para comentar sobre o fim do seu relacionamento com o sertanejo Murilo Huff, anunciado nesta terça-feira (28).

Primeiro em tom de brincadeira, a sertaneja fez uma referência aos comentários em que é citada por seus fãs, ao dizer: “Nossa, não quero nem imaginar as músicas da Marília Mendonça que vão vir aí…”, brincou.

Na sequência, a cantora optou por falar sério e pedir para que as pessoas “não criem teorias da conspiração, não inventem histórias de novela”, e que seu relacionamento com Murilo, com quem tem um filho, Léo, de 1 ano 9 meses, terminou de maneira honrosa.

“Agora, falando sério. Quem me acompanha sabe que a maior fonte verdadeira sobre a minha vida é aqui. Comigo mesma falando. Então, de coração, antes que aconteça, não criem teorias da conspiração, não inventem histórias de novela, não estraguem a vida das pessoas… por favor, respeito”, pediu a cantora.

Marília diz que ela e Murilo foram felizes e que tentaram de tudo para manter o relacionamento, mas que agora seguem em paz.

“Atrás de dois cantores, existem 3 vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira, é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo. E isso é honroso. Agora que sigamos em paz. Sou muito grata a esse relacionamento por tudo”, disse Marília.

A cantora ainda pediu que os fãs respeitem as pessoas e os términos, como gostariam de ser respeitados.

Em meados de 2020, Marília e Murilo haviam se separado por conta das brigas constantes, que foram potencializadas no início da pandemia. Mas depois de alguns meses, voltaram a se falar e decidiram dar uma nova chance.

No início de setembro, os dois viajaram a Cancún, no México, e esbanjaram fotos românticas nas redes sociais.

