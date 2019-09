Marília Mendonça lança série documental ‘Todos os Cantos’

São Paulo – Marília Mendonça lançou, na noite desta terça-feira, a série documental “Marília Mendonça – Todos os Cantos”, que estreará na GloboPlay no dia 13 de setembro. Apenas assinantes da plataforma poderão assistir ao conteúdo inédito, na íntegra. O primeiro episódio também vai ganhar exibição na Globo, no dia 14, após o “Altas Horas”.

“Sonhei com esse projeto! Literalmente sonhei que estava em uma praça cantando para algumas pessoas; conversei com a minha produção e embarcamos nessa aventura viabilizando os shows em todas as cidades” disse a cantora, que, nessa etapa, já passou por 10 capitais, sempre se apresentando de surpresa.