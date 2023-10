Marília Gabriela faz cirurgia para tratar problema comumente associado ao parto normal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 20:15 Para compartilhar:

A jornalista Marília Gabriela, 75 anos, precisou se submeter, recentemente, a uma cirurgia ginecológica e segue em processo de recuperação. Nesta sexta-feira, 20, ela usou as redes sociais para falar sobre o problema de saúde que enfrentou e explicar como se deu o tratamento.

Através de vídeo publicado no Feed do Instagram, ela contou que foi operada para tratar um problema ginecológico que, geralmente, acomete mulheres que se submeteram a um parto normal.

“Tive sintomas de um prolapso genital, que eu não conhecia. Para quem ainda não sabe, trata-se da perda de sustentação dos órgãos. No meu caso, órgãos uterinos. Em dois dias eu estava numa mesa de cirurgia. Fui operada por um cirurgião ginecológico maravilhoso”, comemorou ela.

“Soube por meio dele que esse tipo de prolapso é bastante comum entre mulheres que tiveram partos normais e/ou superbebês. Eu tive os dois: partos normais e bebezões”, relembrou ela, que é mãe de Christiano Cochrane, 51 anos, e de Theodoro Cochrane, de 44, ambos frutos do casamento dela com o falecido astrólogo Zeca Cochrane.

Apesar de manter o bom humor, Marília Gabriela confessou que a recuperação tem sido dolorosa.

“Até que as consequências demoraram a me atingir. Não vou reclamar. A recuperação, não vou mentir para vocês, não está sendo muito agradável. Estou me acostumando comigo de novo. Novos hábitos. Tem linha de polipropileno lá por dentro. Estou reaprendendo as funções intestinais, sem o prolapso”, disse.

