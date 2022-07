Marília Arraes tem vídeo bloqueado pelo Instagram após decisão judicial e acusa União Brasil

Um vídeo de Marília Arraes (Solidariedade), pré-candidata ao governo de Pernambuco, foi bloqueado pelo Instagram para visualização de usuários brasileiros após decisão da Justiça Eleitoral. As informações são do jornal O Globo e do site UOL.







No vídeo, Arraes aparece ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Geraldo Alckmin (PSB), ex-governador de São Paulo. Procurada pelo UOL, a assessoria da deuptada federal afirmou que a ação foi protocolada pelo partido União Brasil, mas que os motivos não foram revelados.

“A origem da representação nos surpreende. Mas isso é típico de quem está pendurado até o pescoço no governo Bolsonaro, não assume claramente que quer a continuidade do autoritarismo”, afirma.

A assessoria de Marília Arraes completa declarando que “nas alegações, os advogados do União Brasil questionam o uso da trilha sonora usada na peça” e que a deputada vai recorrer da decisão judicial.

Ao tentar acessar o vídeo, aparece a seguinte mensagem: “Vídeo não disponível em Brasil. Isso acontece porque estamos seguindo uma solicitação jurídica para restringir esse conteúdo”.

Procurada, a Meta, empresa que controla o Instagram e o Facebook no Brasil, se limitou a dizer que “respeita a Justiça brasileira e cumpre decisões em conformidade com as leis aplicáveis”.