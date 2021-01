Marieta Severo relata ‘medo e pânico’ em internação por covid-19

A atriz Marieta Severo, 74, deu um breve relato sobre o período em que ficou internada em decorrência da covid-19 no último mês de dezembro.

“Eu sou Marieta Severo, atriz, e queria falar com vocês da minha experiência de ter tido covid. Falar do meu medo, do meu pânico, do que é passar por essa doença”, afirma.

Na sequência, conclui: “Enquanto eu estava lá internada, lutando pela vida, eu só pensava que a vacina ia chegar. E agora ela chegou. Eu abraço a vacina, abrace você também.”

Os primeiros sintomas de covid-19 foram sentidos por Marieta Severo em 24 de novembro, fazendo com que a atriz fosse afastada das gravações de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 9, e recebesse tratamento em casa. Posteriormente, ela precisou ser internada.

Após cerca de uma semana no hospital, ela acabou desenvolvendo uma pneumonia, e pôde receber alta somente em 12 de dezembro.

