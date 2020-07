Marido estrangulou arquiteta até a morte; Justiça converte prisão em preventiva

Um relatório da Delegacia de Homicídios (DH) encaminhado à Justiça aponta que Gilton Santos Pinto asfixiou a arquiteta Thayane Nunes da Silva Santos, de 28 anos, com as próprias mãos. O crime ocorreu no último dia 2, no apartamento da vítima, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

Gilson foi preso em Angra dos Reis, após fugir do local do crime e se envolver em um acidente de carro na BR-101. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz Pedro Ivo Martins Caruso D’Ippolito, da Central de Audiência de Custódia.

“Diante das declarações das testemunhas, informações presentes no presente procedimento, e peça técnica, verifica-se que houve uma discussão entre as partes, e Gilton a asfixiou, esganando a mesma, com contrição de seu pescoço com as próprias mãos, vindo esta a óbito, indicando a nítida intenção de matar sua companheira Thayane”, escreveu o juiz na decisão.

Segundo o magistrado, não há evidências de que o crime teria sido cometido em legítima defesa. “A vítima não estava na posse de nenhum objeto que pudesse lesionar o autor. Assim, verifica-se que o autor agiu com o intuito de matar a vítima, e não para defender-se de uma injusta agressão.”

Conforme os policiais que atenderam a ocorrência no apartamento de Thayane, após o crime, Gilton saiu dizendo que mataria um homem que ele afirmava que seria amante da mulher.

De acordo com a investigação, o homem seria um PM lotado no 33º BPM (Angra dos Reis). Por isso, o agressor estava a caminho da Costa Verde no momento do acidente. Após a batida, Gilton foi internado no Hospital Geral da Japuíba sob custódia.

