Marido envia mensagem, persegue e mata a ex em SC na véspera do Natal

Uma mulher de 23 anos foi morta a tiros na frente de familiares na noite de quinta-feira, 24, véspera de Natal em Jaraguá do Sul (SC). A suspeita é que o ex-companheiro tenha cometido o crime.

Momentos antes de cometer o assassinato, o homem teria enviado mensagem por aplicativo perguntando à vítima se ela gostava de surpresa e que teria uma “inesquecível”. O crime foi confirmado pela Polícia Civil de Santa Catarina.

A mulher, identificada como Thalia Ferraz, estava com parentes em casa no bairro Rio Cerro I, em Jaraguá do Sul. O ex-companheiro chegou à residência de Thalia atirando.

Ela tentou se esconder em um dos quartos da casa, mas o ex-companheiro a perseguiu e a atingiu. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Santa Catarina por volta das 23h30. O homem está foragido.

O sepultamento de Thalia Ferraz estava previsto para a tarde desta sexta-feira, 25. Ela tinha dois filhos de outro relacionamento.

Veja também