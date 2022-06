Marido de Simone nega indireta para Simaria após climão em show

Kaká Diniz, marido de Simone Mendes negou, na noite desse domingo (12), que tenha mandado uma indireta para Simaria após um “climão” tomar conta de um show da dupla no fim de semana.

Ao jornalista Leo Dias, do jornal “Metropoles”, o empresário afirmou que a frase que gerou polêmica faz parte do curso que ele ministra há vários meses, e que não teve qualquer relação com o problema da dupla.





Simaria chegou após uma hora e vinte minutos do início de um show em Caruaru, na sexta-feira (10), quase no final da apresentação e explicou para os fãs que havia passado mal. A dupla cantou três músicas e Simone tentou encerrar o show: “Coleguinhas, chegou a hora de ir embora”. Simaria, porém, não gostou da ideia e ‘disparou’: “Nós não vamos embora, eu ganhei mais um pouquinho de tempo para vocês”. Enquanto cantavam a música seguinte, Simone pediu para que o público se juntasse à elas para “terminar bonito” e se despediu de novo: “Obrigada Caruaru! Tchau!”.

No texto, postado no Instagram, ele diz: “O palco mostra seu talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado. Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Primeiro porque, de todas as métricas, esta é a mais furada. Você não tem (nem nunca terá) a ideia completa do que aquele que está hoje sob os holofotes passou para chegar até ali. Depois, comparar o seu bastidor com o palco do vizinho é uma crueldade com você. Te incute um sofrimento desnecessário e recorrente, uma vez que todos os dias surge um novo Número 1”.