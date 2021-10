Marido de Simone conta como descobriu que ela havia mentido sobre escrever música para ele

Simone, da dupla com Simaria, e Kaká Diniz, seu marido, apareceram no YouTube para revelar algumas curiosidades de seu casamento para os fãs. No vídeo, a cantora confessa que mentiu para Kaká no começo do relacionamento sobre uma música supostamente escrita por ela para ele.

Sem revelar o nome da canção, Simone explica que quem compôs foi um backing vocal da dupla. A artista esqueceu de falar para o autor não comentar que ele havia escrito a música caso Kaká perguntasse, e foi mais ou menos isso o que aconteceu. “Ela mostrou uma música linda e falou ‘fiz para você’, e mostrei para os meus amigos todos. Mas mentira, como tem a perna curta, um dia a verdade chega.”

“O backing vocal delas gosta muito de pagode. Um dia a gente estava viajando para fazer um show, e falei para ele: ‘Você, que gosta de pagode, escuta essa música que Simone fez para mim’. Ele escutou e falou ‘Essa música é minha, fui eu que compus’. Como pode? Simone me enganou na primeira semana de relacionamento dizendo que tinha feito uma música para mim, e eu descobri quase um ano depois”, explicou o marido da cantora. “É porque eu esqueci de combinar com ele que era para ele sustentar a mentira, mas o importante é que eu lhe peguei pela moda”, justificou Simone.

Confira o vídeo completo:

