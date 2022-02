Marido de Sasha Meneghel fala sobre playlist de sexo com música gospel

João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, fez um post no Twitter para falar sobre a playlist de sexo com música gospel após Maíra Cardi revelar que ouve as canções religiosas durante o ato sexual com o esposo, Arthur Aguiar, que está confinado no “BBB 22”.

“Sou crente, não é novidade. Mas transar ouvindo louvor é novo para mim (risos). Cada um com seus fetiches, né?”, escreveu João no microblog.

Nesta semana, Maíra Cardi comentou sobre a playlist na hora do momento íntimo: “Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família, com essa intenção. Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está?”, disse a coach de emagrecimento na rede social.

Veja a publicação de João Figueiredo:

sou crente, n é novidade… mas transar ouvindo LOUVOR é nova pra mim kkkkkkk cada um com seus fetiches né 🧐🤷🏻‍♂️ — João Figueiredo (@joaofigueiredof) February 8, 2022

