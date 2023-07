Marido de Sasha, João Figueiredo imobiliza a mão após acidente doméstico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 3:50 Compartilhe

João Figueiredo deu um susto em seus seguidores na noite desta segunda-feira, 17. O marido de Sasha sofreu um pequeno acidente doméstico e surgiu com o braço imobilizado nos stories do Instagram.

“Sem a ponta do dedo mas estou bem. Obrigada, Dr. Samuel, e toda a equipe do Vila Nova Star”, agradeceu o músico, que mora em São Paulo. Ele cortou a mão enquanto usava um ralador de legumes.

Previamente, ele também mostrou a foto de seu curativo com sangue e brincou com o fato de isso já ter acontecido outra vez: “Se eu cortar mais uma vez, já posso pedir música no Fantástico.”

Na sequência, o genro de Xuxa ainda mostrou a “cena do crime”: um ralador com pepinos e cenouras na cozinha. Confira:

