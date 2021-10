Marido de Sandy reage a conversa sobre nudes com a cantora: ‘Deselegante’

Sandy fez uma piada com o marido, Lucas Lima, durante o “apagão das redes sociais”, na última segunda-feira (4).

O músico, que pediu nudes para a mulher, com quem está casado há 13 anos, mostrou a conversa aos seguidores. No lugar de fotos sensuais, Sandy enviou ao companheiro uma foto de sua coleção de batons no tom nude. “Que deselegante”, reagiu Lucas à brincadeira. “Sequelas do apagão de ontem”, escreveu ele, ao compartilhar um print da troca de mensagens no Instagram.

