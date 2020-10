Marido de Rodrigo Sant’Anna se declara: “É com quem quero passar o resto da minha vida”

O roteirista Junior Figueiredo, marido de Rodrigo Sant’Anna, abriu seu coração para declarar todo seu amor ao humorista, em entrevista à revista Quem. Inicialmente, Junior comentou sobre o isolamento ao lado do amado. “Passamos a quarentena com os pais e a avó do Rodrigo e foi essencial para amenizar a ansiedade que esses tempos nos trouxeram”, disse.

Na sequência, se declarou. “A convivência com ele me trouxe um aprendizado eterno sobre altruísmo, obstinação e justiça. Ele é uma pessoa correta, que conseguiu tudo o que sonhou com muita ética e honestidade. É com quem quero passar o resto da minha vida”, afirmou.

Ainda na entrevista, Junior revela os planos de, no futuro, aumentar a família. “Se dependesse dele já teríamos uns três filhos. Eu prefiro esperar. Temos muitas viagens para fazer e muito o que aproveitar um do outro antes”, concluiu.

