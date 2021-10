Marido de recordista mundial está desaparecido após ligar para os pais dela pedindo perdão por um ‘acidente’

Principal suspeito de assassinar Agnes Tirop, estrela olímpica do Quênia, o marido da corredora, segundo a imprensa do país, está desaparecido. Ontem, a Federação Queniana de Atletismo informou que a recordista mundial e quarta colocada dos 5.000m nas Olimpíadas de Tóquio foi encontrada morta a facadas dentro de casa, no condado de Elgeyo Marakwet. A informação foi publicada pelo jornal ‘O Globo’.

+ Gabigol filmado no banho? Veja mais notícias do Fora de Campo

Antes de ser localizada sem vida, vizinhos relataram ter escutado uma discussão na noite anterior. O marido de Agnes Tirop, que é policial, desapareceu após ligar para os pais dela pedindo perdão por um ‘acidente’ de sua autoria. O chefe da polícia local, Tom Makori, confirmou a jornalistas que o homem é apontado como principal suspeito nas investigações.

+ Veja a posição do seu time no Brasileirão!

– Como o marido está desaparecido e por causa da ligação que ele fez aos pais dela pedindo perdão, estamos tratando-o como o principal suspeito. Vamos procurá-lo por toda parte, e os policiais já estão trabalhando porque ele tem que explicar o que sabe – disse o porta-voz.

A família de Agnes havia registrado seu desaparecimento na última terça-feira. Um dia depois, os pais da atleta voltaram à delegacia e comunicaram a ligação suspeita do genro. Na cena do crime, a polícia encontrou a corredora sobre a cama do quarto, com um ferimento de faca no pescoço. Imagens das câmeras de segurança da casa foram coletadas para análise.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais