Marido de Luiz Fernando Guimarães faz aniversário e ganha declaração de amor

View this post on Instagram

Hoje é o dia dele! Essa foto é um dos raros momentos de introspecção no seu objeto de consumo , o celular. Parceiro de todos os momentos e meu generoso companheiro em outras tantas. Conselheiro, bonitão e moreno da cor do jambo aqui da roça. Como eu gosto de você… muito muito mas muito mesmo! E grato por todos os conselhos de gente grande e por tantas conquistas e realizações. Serão tantas fotos que eu vou colocando aos poucos , porque nosso dia é intenso e hoje totalmente voltado pra ele. Saúde e tranquilidade pra caminharmos de carro a pé de bike, do que for, mas sempre juntos. Te amo!!!!