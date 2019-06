Marido de Kelly Key sobre Suzanna Freitas: “Eu que criei e dou amor”

Suzanna Freitas, filha dos cantores Latino e Kelly Key, convidou o padrasto, Mico Freitas, para participar de um vídeo em seu canal no Youtube. Entre os assuntos, eles falaram sobre a relação que possuem como ‘pai e filha’, de acordo com informações do UOL.

“Ela devia ter 3 anos, mais ou menos [quando me chamou de pai pela primeira vez]. Porque conheci a Suzanna com 1 ano. Foi igual do Vitor e do Artur [filhos de Mico e Kelly, de 14 e 2 anos, respectivamente], uma emoção única. […] Fiquei muito presente na vida dela, comecei a ser pai dela naturalmente. Nunca pensei: ‘é filha de uma outra pessoa’. Não, é minha filha. Eu que criei, eu que dou amor e vida que segue. […] Quando Suzanna começou a entender a figura de pai, já era eu. Foi natural pra ela”, disse Mico.

Confira o vídeo na íntegra: