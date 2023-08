Marido de Ivete Sangalo dispara contra Maíra Cardi após vídeo polêmico: ‘Terrorismo nutricional’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2023 - 14:12 Compartilhe

O nutricionista Daniel Candy, marido da cantora Ivete Sangalo, utilizou seu Instagram para compartilhar um vídeo publicado pela influenciadora digital Maíra Cardi que abordava um conteúdo sobre supostas consequências do consumo de uma má alimentação ao longo da vida.

No conteúdo original, Cardi mostra a produção da receita de bolo de chocolate depois mostra uma lista de possíveis doenças como resultado final.

“Eu fiquei chocado quando vi esse vídeo aqui. Vai reparando!”, diz Candy em seu vídeo resposta. “Pessoal, muito cuidado com isso aqui na internet! O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar a sua relação com o seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos e saúde mental em primeiro lugar. Pelo amor de Deus!“, encerra o nutricionista.

Já na legenda da publicação, após uma breve explicação sobre o que é terrorismo nutricional, o marido de Ivete completou: “Você não precisa deixar de comer um bolo, uma pizza, um pão etc. para emagrecer ou ter saúde. Precisamos aprender a comer, a nos relacionar com a comida e com o nosso corpo”.

