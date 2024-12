Marido de Isabel Veloso atualiza estado de saúde da influenciadora após o parto

Isabel Veloso, 18 anos, passa bem após dar à luz seu primeiro filho, Arthur, no último domingo, 29, de acordo com seu marido, Lucas Borbas, 27. Ela engravidou em meio a tratamento contra câncer, que vem enfrentando desde os 16 anos de idade, quando foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 16 anos.

Em 2023, a influenciadora chegou a anunciar estar curada, mas a doença voltou em fevereiro de 2024 com o diagnóstico de câncer terminal.

+Isabel Veloso dá à luz Arthur em meio a tratamento de câncer

+Isabel Veloso diz que câncer se espalhou para o pulmão: ‘Não tem o que fazer’

Arthur nasceu prematuro e segue internado na UTI, conforme estava previsto, segundo acrescentou Lucas.

Através de uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, no último domingo, o marido da influenciadora disse que Isabel deve dar mais notícias sobre o bebê quando se recuperar da cesárea.

“Estou muito feliz, feliz demais. Paizão de primeira viagem já babando”, disse ele.

Na madrugada desta segunda-feira, 30, Isabel também se manifestou nas redes sociais.

“Só consigo chorar de tanta gratidão a Deus por ter aguentado até aqui. Assim como já falei no feed… Ser mãe me ensinou a lutar pela vida do meu filho, por mais que custe a minha”, escreveu ela ao publicar um registro também nos Stories do Instagram.

Arthur deveria vir ao mundo no dia 3 de janeiro. No entanto, a influenciadora foi internada novamente na última semana, o que fez os médicos entenderem que antecipar o parto seria a melhor alternativa.