Marido de Glória Pires critica homenagem à atriz em especial da Globo: ‘Foi injusta’

Orlando Morais, 63, marido de Glória Pires, mostrou ter ficado decepcionado com o espaço dedicado à esposa no especial de 60 anos da ‘TV Globo’, exibido na noite desta segunda-feira, 28.

Em publicação no Instagram, o cantor criticou a ausência de uma maior homenagem à atriz e afirmou que a emissora foi “injusta” com ela.

Pelas redes sociais, Orlando afirma que sabe que a esposa não vai gostar do desabafo, mas que escreve não como marido, e sim como um brasileiro.

“Depois de 54 anos de contrato, todo seu empenho, seu profissionalismo, seu talento… A Globo foi injusta com você na festa dos 60 anos. Te amo”, declarou. A atriz optou por não comentar na postagem do parceiro, mas deixou uma curtida.

Glória não esteve presente a plateia do evento nesta segunda-feira, mas participou do encontro das vilãs mais icônicas das novelas da emissora. Caracterizada como Raquel, sua personagem em “Mulheres de Areia”, a atriz foi homenageada ao lado de Adriana Esteves, Flávia Alessandra, Joana Fomm, Letícia Colin, Renata Sorrah e Susana Vieira.

Em suas redes sociais, a artista celebrou o aniversário da ‘TV Globo’ com apenas uma publicação sobre a reunião com as outras antagonistas — na qual, inclusive, foi marcada pela própria emissora. “Elas marcaram gerações com olhares que diziam tudo. Odiadas por uns, amadas por outros… mas inesquecíveis por todos.”

De acordo com a revista “Quem”, Gloria Pires foi convidada para estar presente na plateria da comemoração mas que não vai comentar sobre as declarações do marido.