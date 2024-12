Marido de Gloria Pires atualiza estado de saúde após cirurgia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2024 - 15:30 Para compartilhar:

O cantor Orlando Morais, marido da atriz Gloria Pires, usou as suas redes sociais para falar sobre um procedimento que fez no maxilar para tratar a apneia do sono. No vídeo, ele aparece usando uma máscara cirúrgica preta e trata logo de explicar para seus seguidores: “Isso não é uma fantasia!”.

Ele revelou que as crises relacionadas à doença se intensificaram e, por isso, passou pelo procedimento. Ele também adiantou que terá que realizar mais uma cirurgia.

O cantor estava ao lado da dentista Giselle Elias, que explicou o que foi feito no maxilar do marido de Gloria Pires: “Ele fez expansão da maxila. Com isso, a gente descruza os maxilares. Na segunda etapa, será feito um avanço dos dois maxilares”.

Nos comentários, o músico recebeu a solidariedade de colegas e famosos. A ministra Margareth Menezes, por exemplo, desejou boa recuperação. Orlando recebeu ainda manifestações públicas de carinho de Glória, sua enteada Cleo Pires e sua filha Ana Morais.

O que é apneia do sono?

A apneia do sono é caracterizada pela interrupção parcial ou completa do fluxo de ar durante o sono, resultando em pausas respiratórias que podem durar alguns segundos a minutos e se repetir diversas vezes ao longo da noite.

Essas interrupções ocorrem quando ocorre o colapso das vias aéreas superiores (apneia obstrutiva, caso do Orlando) ou uma falha no controle cerebral da respiração (apneia central), podendo ser combinadas em alguns casos.

Esse problema pode levar a fragmentação do sono, sonolência diurna, dificuldade de concentração e aumento do risco de condições como hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes.

O diagnóstico é feito por meio de uma polissonografia, e o tratamento pode incluir mudanças no estilo de vida, uso de dispositivos como CPAP (pressão positiva contínua) ou intervenções cirúrgicas, dependendo da gravidade.

