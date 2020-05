Marido de Gisele Bündchen, Tom Brady coloca à venda carro de R$ 1,8 milhão

Astro da NFL, Tom Brady decidiu colocar à venda um dos seus bens, um Cadillac Escalade, ano 2017. O modelo do veículo foi personalizado pelo marido de Gisele Bündchen e está avaliado em US$ 300 mil, aproximadamente R$ 1,8 milhão.

“Escolhi todas as personalizações do Escalade – desde os assentos até a cor dos tapetes”, relata Tom.

O interior do veículo SUV se parece mais com um avião de luxo do que com um carro. Além disso, o comprimento do Cadillac foi alterado e o teto ganhou um pouco mais de altura. Com poltronas reclináveis e mesas dobráveis, o modelo também possui uma tevê de 32 polegadas.

“Com um tempo tão limitado em minha agenda lotada, quando estou no carro eu ganho alguns minutos extras para estudar minha agenda, fazer telefonemas e estar com minha família”, descreve Brady.

Outro ponto de destaque é o acesso a um roteador de internet móvel, o qual está sincronizado com diversos provedores, ou seja, garante uma qualidade de sinal melhor em diferente locais.

“Espero que o próximo proprietário cuide muito dele, ele sempre fará parte da família Brady”, completa o astro.