Marido de Gilberto Braga recebe mensagens de apoio após morte do autor

A morte de Gilberto Braga, vítima de complicações por conta de uma infecção sistêmica, pegou muita gente de surpresa. Como forma de dar apoio, famosos e anônimos enviaram mensagens ao marido do autor, o decorador Edgar Moura Brasil.

Em um post no Instagram, o jornalista Bruno Chateaubriand falou sobre a relação entre Gilberto e Edgar foi uma “uma história de amor que marcou época”.

No perfil de Edgar, muitos internautas deixaram condolências: “Edgar, sinto muito… Que ele descanse em paz”, escreveu o ator Leonardo Miggiorin. “Receba meu beijo”, postou o ator Marcelo Serrado. “Edgar, todo meu carinho, meu querido. Missão cumprida a do Gilberto. RIP”, pontou Leiloca Neves, ex-integrante do grupo As Frenéticas.

Já o ator Fabio Villaverde relembrou produções do autor de novelas: “Meu carinho. Meu respeito. Meu amor. Gilberto foi o grande responsável pelos grandes trabalhos da minha carreira. ‘Brilhante’ (1981) e ‘Vale Tudo’ (1988). Gratidão eterna. Deus conforte seu coração, Edgar”, escreveu na rede social.

Gilberto Braga e Edgar Moura Brasil ficaram juntos por 48 anos. Em 2014, o casal oficializou o relacionamento com uma cerimônia no Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro. Até o momento, o viúvo ainda não se manifestou sobre a morte do artista.

