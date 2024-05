Marido de Eduardo Leite defende governador após fala polêmica sobre doações ao RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 14:35 Para compartilhar:

O médico pediatra Thalis Bolzan, marido do governador Eduardo Leite (PSDB), usou as redes sociais para se manifestar após o político publicar um pedido de desculpas nesta quarta-feira, 15.

O “tucano” se pronunciou depois de ter sugerido que o excesso de doações para as vítimas da tragédia climática que afeta o Rio Grande do Sul poderia prejudicar o comércio.

“Não conheço ser humano maior que ele!”, escreveu Thalis Bolzan em uma publicação no Instagram, repostando o pedido de desculpas do governador.

Relembre o caso

Na terça-feira, 14, Leite disse em entrevista à “Band News” que com o grande volume de doações o “reerguimento do comércio fica impactado”. Nas redes sociais, o governador foi duramente criticado.

Após a repercussão, o governador afirmou que sua fala causou “confusão no entendimento de algumas pessoas”.

“Antes de mais nada, meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade a favor do povo gaúcho. Em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar nosso Rio Grande do Sul numa grande reconstrução. Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, traz também a situação dos nossos pequenos comerciantes”, explicou o governador.

“As últimas semanas têm sido brutais para todos nós, e ninguém está livre de errar. Portanto, meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas”, completou.

O estado do Rio Grande do Sul já registrou 151 mortes em consequência das chuvas, conforme o último boletim divulgado pela Defesa Civil. Até o momento, 460 municípios foram afetados pelas inundações.