Marido de cantora gospel acusado de abuso sexual é preso nos EUA; entenda o caso

Marcus Grubert, marido da cantora evangélica Heloísa Rosa, foi preso preventivamente na terça-feira, 21, em Orlando, nos Estados Unidos, acusado de abuso sexual de uma criança em 2023. O caso, que está em segredo de justiça, segue para análise da promotoria pública dos EUA.

“A Justiça sendo feita! A Justiça sendo feita! Marcus Grubert acaba de ser preso por estupro de vulnerável! Há um ano, a Hope & Justice Foundation vem lutando ao lado da família da vítima para garantir que a justiça fosse feita neste caso. O apoio emocional, psicológico e jurídico prestado desde que a fundação foi acionada foi fundamental para o desfecho do inquérito policial que agora se encerra. A luta não para por aqui; o processo judicial será iniciado e a Hope & Justice Foundation estará vigilante e firme no combate à violência sexual infantil”, celebrou o perfil da instituição Hope and Justice Foundation, comandada por Anna Alvves-Lazaro, que vem dando todo o suporte aos familiares e à criança envolvida no caso.

Patrícia Fazan, jornalista que também acompanha a situação, e a mãe da vítima, falaram no “Encontro com Patrícia Poeta” na manhã desta quarta-feira, 22.

“As crianças eram muito amigas, muito próximas. Em uma ocasião, ela (Heloisa Rosa) acabou insistindo muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha, que gostava muito de estar com a minha filha. Naquela noite, achei que não teria problema. Quando eu cheguei, eu percebi que ela estava bem tensa, nervosa… E dali nós fomos embora”, narrou.

Na sequência da entrevista, a mãe conta um pouco da reação da filha ao chegar em casa. “Ela relatou pra mim que algo de estranho havia acontecido”. Após a denúncia, a mãe relata que precisou de todo um trabalho psicológico e orientação profissional, tanto para acolher a criança em casa, como para acompanhá-la pelo processo em que precisa dar depoimentos.

“Hoje, é um sentimento de que fui obediente àquilo que Deus havia me pedido e que cumpri com aquilo que precisava ser feito”, disse a responsável pela criança após a prisão do acusado.