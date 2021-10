Marido de Andressa Urach proíbe modelo de dar entrevistas: ‘Não insistam’

Na semana passada, Thiago apareceu com a polícia na porta da Gruta Azul, casa de shows para adultos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde Andressa iria se apresentar.

Já no últímo final de semana, eles resolveram se reconciliar. No Insragram, houve o anúncio de que o casamento teria sido reatado: “E assim estamos: em paz. E o final disso tudo desagradou muita gente. Não permitirei que meu filho nasça sem um pai e uma mãe presentes. Podem tirar o ‘ex’ quando se referirem a mim”, escreveu Thiago Lopes.