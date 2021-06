Marido de Ana Hickmann chora ao ver lago construído em mansão da família

A apresentadora Ana Hickmann publicou em seu canal no YouTube mais um vídeo da construção do lago que mandou fazer no jardim de sua mansão, em Itu, no interior de São Paulo. Após a finalização das obras, seu marido, Alexandre Correa, se emocionou e não conteve o choro.

“Olha, parece que a gente tinha que ficar vivo para ver algumas coisas. Que bom que eu fiquei vivo para ver isso no meu lar”, disse Alexandre.

O marido de Ana Hickmann terminou um tratamento contra um câncer no pescoço recentemente, no meio da pandemia de Covid-19. Ele chegou a ficar internado alguns dias na UTI.

