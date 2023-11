Marido de Ana Hickmann apaga todos os posts do Instagram e só mantém comunicado a respeito da acusação de violência doméstica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2023 - 13:05 Para compartilhar:

Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, arquivou as publicações do seu perfil do Instagram – mas deixou apenas um texto de defesa que fala a respeito do boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal que a artista fez no último sábado, 11.

Anteriormente, a comunicadora já tinha arquivado as fotos com o empresário e também fez um um post no seu perfil com fotos ao lado do filho.

+ Famosas apoiam Ana Hickmann após violência doméstica: ‘Tem que se meter e denunciar’

+ Vídeo: No ‘Hoje em Dia’, Ana Hickmann desabafa após violência doméstica: ‘Está sendo um momento difícil’

“Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Correa (@alewin71)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias