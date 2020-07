Mariano volta ao radar do Galo e Sampaoli pode ajudar no negócio O lateral-direito, de 34 anos, está em fim de contrato com o Galatasaray-TUR, e deseja voltar ao futebol brasileiro

O Atlético-MG é o grande protagonista do mercado da bola nesta pausa forçada por conta do coronavírus. E, o time mineiro voltou suas atenções para o lateral-direito Mariano, e 34 anos.

A notícia do interesse alvinegro foi veiculada pelo jornalista Jorge Nicola, confirmada pelo L!. Mas, o seu empresário, Marcelo Robalino, disse, que ainda não há nada de concreto, mas em entrevista no mês passado, afirmou que há o desejo do jogador em voltar ao Brasil.

Mariano tem contrato com o Galatasaray, da Turquia, até o dia 26 de julho e poderá ficar livre no mercado. A sua vinda para o time mineiro pode acontecer pela boa relação com o técnico Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Sevilla, da Espanha, entre 2017 a 2018.

Mariano no Galo



Mariano já tem história no time mineiro. Ele passou pelo Atlético em 2008, se destacou no time, mas acabou dispensado por indisciplina. O fato aconteceu antes de um duelo contra o Palmeiras, em São Paulo. Mariano abandonou a concentração com o lateral-esquerdo Calisto e o meia Lenílson, foram para uma festa e todos tiveram os contratos rescindidos por justa causa.

O lateral deixou o Galo, foi para o Fluminense, fez três boas temporadas e foi vendido para Bordeaux, da França, embarcando depois para mais alguns bons anos no Sevilla e no Galatasaray.

Por que trazer outro lateral?

Uma possível vinda de Mariano pode indicar a saída de um dos jovens atletas que o Galo possui na posição: Guga e Maílton. Os dois são considerados potenciais atletas de revenda futura, sendo que Guga, com mais tempo de clube, desperta mais a atenção de outras equipes.

