Mariano reforça a importância do Galo derrotar o campeão paulista neste domingo, no Mineirão O lateral do alvinegro vem ganhando espaço na equipe e vê como essencial conseguir os pontos em casa diante do Tricolor

O duelo entre Atlético-MG e São Paulo, neste domingo, 13 de junho, 16h, no Mineirão,pelo Brasileirão, será o encontro do campeão mineiro contra o campeão paulista. E o lateral direito Mariano entende como vital o Galo conseguir superar o Tricolor do Morumbi, para conseguir a segunda vitória na competição.

– A gente sabe da importância, sabe da dificuldade que é esse jogo. São Paulo campeão paulista, nós campeões mineiro. Tenho certeza que será um grande jogo e espero que o Atlético venha a sair com os três pontos – disse o lateral.

O time mineiro está com três pontos, dois a mais do que os paulistas, que ainda não venceram no campeonato. O São Paulo perdeu na estreia para o Atlético-GO e empatou com o Fluminense na segunda rodada. O Galo foi derrotado pelo Fortaleza no primeiro jogo e venceu o Sport fora de casa.

– Sabemos da força do São Paulo, do ataque deles. Sabemos que é um time que vem numa crescente desde a chegada do Crespo. Mas o nosso time está bem focado e também vem em uma evolução muito grande. Os números também mostram isso. Vai ser um jogo difícil, para a gente e para o São Paulo – comentou Mariano que tem ganhando mais espaço no time com as idas de Guga para a seleção olímpica. .

–Surgiu essa oportunidade e estamos fazendo o nosso melhor, não só eu como o Dodô também. Ajudando a equipe e o mais importante: vencendo. Conseguimos a classificação na Libertadores, na Copa do Brasil, uma vitória importante contra o Sport. Frisar a força dos jogadores do elenco, que estão preparados pra fazer o melhor quando acontece alguma saída por questão de seleção ou lesão- disse Mariano, que pode ser mantido no time, mesmo com o retorno do titular.

Cuca pode levar a campo o seguinte time:: Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan e Jair; Hyoran, Nacho e Arana (Keno); Hulk.

