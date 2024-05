Mariana Ximenes explica por que nunca teve filhos e confessa que a maternidade ainda é um sonho 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 19:49 Para compartilhar:

Linda, bem sucedida na carreira e com novos projetos em vista. Aos 43 anos, Mariana Ximenes ainda não vive a maternidade e lamenta a cobrança da sociedade que as mulheres sofrem para ter um filho. Mas, a atriz revela que ser mãe ainda está nos seus planos, só falta chegar o momento certo para que isso ocorra com a plenitude que ela deseja.

Os herdeiros ainda não vieram porque ela ainda não encontrou o parceiro perfeito. Mas, a estela global revelou ter congelado os óvulos há oito anos para tentar realizar do sonho de ser mãe no futuro.

“Congelei meus óvulos com 35 anos, porque sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas, tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora. Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive [acesso a] esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade. Então, estou deixando o tempo levar o tempo dele”, contou a atriz, durante sua participação, no último final de semana, no 10° Power Trip Summit, evento promovido pela revista Marie Claire sobre questões femininas.

No evento, que contou com rodas de conversa, Mariana Ximenes disse não se importar com a pressão que sofre da mídia por não ter tido filhos.

“O colágeno aos 20 é lindo, mas o autoconhecimento aos 40, 50, 60 anos, é muito valioso. Sempre tive a consciência de que preciso das minhas rugas, porque meu trabalho também é expressão, meu rosto, meu corpo. Sempre sofri cobranças dos outros, da sociedade e também de mim mesma – mas que bom que estou vivendo e envelhecendo diante dos olhos das pessoas. Quero continuar fazendo isso”, avaliou ela.

Ximenes falou com orgulho do seu trabalho e contou que pretende continuar atuando enquanto tiver condições. Ela usou como exemplo a ser seguido um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira.

“Olho para a Fernanda Montenegro e fico muito impactada, emocionada, com a trajetória dela aos 93 anos. Quero ser como ela: viver do meu ofício até quando conseguir”, confessou.

Mariana Ximenes se prepara para viver uma vilã em “Mania de Você” , próxima trama das 21h da TV Globo, que é escrita por João Emanuel Carneiro, com quem ela trabalhou em Cobras e Lagartos (2006) e A Favorita (2008).

