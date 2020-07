Mariana Xavier faz reflexão sobre a quarentena

View this post on Instagram

DESACELERAR. Sem dúvida é o que 2020 mais tem me ensinado até agora. ㅤ Começou com tombo, cirurgia de emergência, cancelamento de peça e um loooongo período de repouso e reabilitação. Quando eu e as coisas estávamos começando a voltar a caminhar, vieram a pandemia e a necessidade do isolamento. E agora uma segunda cirurgia que mesmo programada me encheu de medos e mesmo bem-sucedida tá me fazendo voltar umas casas na mobilidade conquistada. ㅤ Hoje enquanto tomava meu nada glamouroso banho sentada com a perna operada protegida por um saco plástico eu refletia sobre a sensação de recomeçar. Acho que nossa tendência natural é dar uma desanimada diante do desafio e pensar "caraca! Tuuuuudo de novo???". Mas nunca é TUDO de novo. Recomeçar nunca é do mesmo ponto, porque por mais que as circunstâncias pareçam as mesmas, tudo que a gente vive nos transforma, ou seja, a gente já não está mais igual. ㅤ Respiro fundo, acolho as inquietações, relembro e agradeço os aprendizados, me cerco de amor e sigo em frente. Falta menos do que faltava. ㅤ E você? Como lida com as batalhas que parecem se repetir na sua vida? ㅤ