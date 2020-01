Mariana Xavier fala sobre cirurgia na perna após ‘acidente besta’

A atriz Mariana Xavier sofreu um acidente no último sábado, 4, em que fraturou um osso da perna e teve de passar por uma cirurgia de emergência. Em cartaz no filme Minha Mãe é uma Peça 3, Mariana falou narrou o acidente nesta segunda-feira, 6, em uma publicação no Instagram.

Aos 39 anos, a artista relata que “em um momento de felicidade plena”, estava pulando na chuva quando escorregou na grama.

O que ela chamou de “acidente besta” teve como resultado lesão no ligamento do tornozelo, fratura de fíbula (osso da parte inferior da perna), cirurgia de emergência e a colocação de dois parafusos.

Mariana recebeu alta no domingo, 5, e já está em casa, no Rio de Janeiro. Nos stories, ela contou que leva cerca de seis semanas apenas para o osso quebrado se ajustar novamente.

“Só não foi pior porque os músculos dessas pernocas dançantes seguraram muito do impacto!”, comentou ela na publicação.

A atriz informou também que, por conta do acidente, o primeiro monólogo estrelado por ela teve de ser adiado. “Em breve estarei plena novamente e rodando esse Brasilzão com a linda história de Antes Do Ano Que Vem”, disse.