Mariana Rios se caracteriza como vocalista do Bee Gees e não é reconhecida na Globo

Mariana Rios se caracterizou como Barry Gibb, vocalista do Bee Gees, para o Show dos Famosos do último domingo. A atriz e cantora contou que ficou irreconhecível aos funcionários da Globo, que não perceberam quem estava por baixo da transformação.

“Eu queria fazer todos os artistas com essa grande transformação que não dá para me reconhecer. No ensaio, passei por várias pessoas que não me cumprimentaram”, disse em entrevista ao Gshow.

Confira:

