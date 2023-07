Mariana Rios prepara livro de autoajuda após o fim de ‘A Grande Conquista’: ‘Será desafiador’

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 19/07/2023 - 15:12 Compartilhe

Cantora, compositora, atriz e apresentadora, Mariana Rios se prepara para a final de “A Grande Conquista”, reality show da Record TV, nesta quinta-feira (20). Apesar da rotina intensa de comandar a atração, que muitas vezes demanda “troca do dia pela noite”, a artista não pretende dar folga ao trabalho e já está pronta para iniciar a produção de mais um livro de autoajuda.

“Depois do programa vou lançar um livro. Isso é desafiador, porque dentro do lançamento existe um processo de escrita, tem toda uma equipe reunida para fazer isso acontecer. Qualquer projeto demanda tempo e energia, então tudo se torna desafiador quando você se propõe a fazer algo perfeito”, declara.

Multiartista, Mariana descarta preferência de carreira. “Tento ao máximo aproveitar tudo que aprendi dentro desses diferentes caminhos que decidi traçar durante a minha vida, minha carreira; me arriscar profissionalmente em todos eles”, explica.

Contudo, a oportunidade de apresentar “A Grande Conquista” reforçou o desejo de Mariana explorar a área. Segundo ela, a rotina “puxada” de gravações do reality show é um desafio que exige entrega física e emocional. Por isso, também, o resultado a desperta alegria e vontade de crescer e seguir nesse tipo de trabalho.

Entre tantas profissões, para decidir o caminho a seguir a artista costuma se envolver em projetos que fazem sentido para ela naquele momento. “[Busco] projetos que fazem brilhar os meus olhos, me trazem arrepio, frio na barriga… é isso que me mantém viva. Então eu não planejo seguir uma coisa só durante a minha vida toda. Eu quero continuar passeando por todos esses universos”, garante.

Nas redes sociais, a artista chama atenção por textos reflexivos sobre a vida. Segundo ela, a prática de escrever poemas a acompanha desde que foi alfabetizada na infância. “Isso é meu! E fui buscando aprimorar com o tempo, lendo cada vez mais, aprimorando também meu vocabulário. Acho que quando abre a sua energia para qualquer coisa que escolha, você abre um campo de vibração e isso volta para você”, pontua.

As inspirações de Mariana são diversas: “Tem texto que eu realmente não sei te dizer de onde vem. Às vezes, eu acordo de madrugada com aquilo na minha cabeça, pego o bloco de notas do telefone e começo a escrever. Tem texto que vem do nada, tem outros que me inspiro diante de coisas que aconteceram comigo ou com outras pessoas, que escutei história, alguma coisa do meu dia a dia”.

Apesar de agradar a muitos com suas reflexões, a artista também já foi apontada por “positividade tóxica”. No entanto, ela garante não se abalar com as críticas e pretende continuar ajudando outras pessoas com seus textos. “Não me cabe julgar o que o outro pensa, as escolhas do outro, o que vai fazer com as atitudes que são dele. O que eu tenho é o que me faz”, conclui.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias